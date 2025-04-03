الاقتصاد

بعد انتهاء أجازة العيد.. هل تغير سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 3-4-2025، بعد انتهاء عطلة إجازة عيد الفطر، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه فى البنك المركزي المصري 54.46 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.46 جنيه للشراء.


54.61 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.22 جنيه للشراء.


54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.22 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

54.26 جنيه للشراء.


54.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.22 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.26 جنيه للشراء.

54.69 جنيه للبيع

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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