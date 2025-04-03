شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق جهاز ماك بوك برو M5 نهاية عام 2025.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تُطلق آبل الجيل التالي من ماك بوك برو المزود بشريحة M5 في وقت لاحق من هذا العام، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيُقدم الطراز القادم من ماك تحسينات كبيرة في الأداء، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتضمن أي تغييرات كبيرة في التصميم، وبدلاً من ذلك، أفادت التقارير أن آبل ستؤجل أكبر عملية تجديد لجهاز ماك بوك برو إلى عام 2026، بتصميم أنحف، وشاشة OLED، وشريحة M6.

وفي أحدث رسائله على PowerOn، أشار جورمان إلى أن جهاز ماك بوك برو M5، المُتوقع إطلاقه أواخر عام 2025، سيركز بشكل أساسي على الترقيات الداخلية بدلاً من إعادة تصميمه، ويشير التقرير إلى أن آبل ستحتفظ بالهيكل الحالي الذي طُرح في عام 2021، لكنها ستُعزز الأداء بشريحة M5 الجديدة، والتي من المتوقع أن تُبنى بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC لتحسين الكفاءة والطاقة.

ومن المتوقع أن يُقدّم الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro تحسينات رئيسية مع شريحة M5، بما في ذلك:

- أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لسير العمل المُتطلبة مثل تحرير الفيديو والعرض ثلاثي الأبعاد.

- قدرات ذكاء اصطناعي مُحسّنة، تتماشى مع سعي Apple نحو التعلم الآلي على الجهاز.

- من المُرجح أن تُطلق Apple إصدارين من شريحة M5 Pro وM5 Max للإصدارات المتطورة من MacBook Pro.

في حين أن الأداء سيكون بلا شك نقطة البيع الرئيسية لجهاز MacBook Pro المُقبل، يُشير جورمان إلى أن المستخدمين الذين يأملون في إعادة تصميم شاملة قد يرغبون في الانتظار حتى عام 2026، وفي العام المُقبل، من المُرجح أن تُطلق شركة أبل العملاقة جهاز MacBook Pro أنحف بشاشة OLED وشريحة M6.

سيحصل جهاز ماك بوك برو 2026 على ترقيات كبيرة

وفقًا لجورمان وشائعات سابقة أخرى، من المتوقع أن يكون جهاز ماك بوك برو 2026 من آبل أحد أهم التحديثات منذ سنوات، وسيضم الطراز الجديد، بحسب التقارير، شاشة OLED لتحسين التباين والسطوع ودقة الألوان، وتصميمًا أنحف وأخف وزنًا - ربما بحافة أصغر - ومعالج M6 من الجيل التالي، والذي يُرجح أنه مبني على تقنية 2 نانومتر من TSMC لتحقيق مكاسب كبيرة في الأداء والكفاءة.

كما يُشاع أنه سيتضمن إمكانية إزالة النتوء، واستبداله بكاميرا مثقوبة (على غرار أجهزة iPhone)، وبالإضافة إلى ذلك، تشير التكهنات إلى أن آبل قد تُضيف خاصية اللمس في أجهزة ماك بوك المستقبلية، على الرغم من أن هذا لا يزال غير مؤكد.وفقًا للشائعات المتداولة في هذا المجال، من المؤكد أن الترقيات الكبيرة ستأتي مع جهاز ماك بوك المزود بمعالج M6 في عام 2026، ومع ذلك، سيكون جهاز ماك بوك برو M5 لهذا العام أيضًا جهازًا أقوى بكثير مقارنةً بسابقاته.

M5 MacBook Pro مقابل M6 MacBook Pro: أيهما يجب أن تنتظر؟



لذا، إذا كنت تخطط لتحديث جهازك الآن، يمكنك انتظار جهاز MacBook Pro M5، إذ سيكون ذو إمكانيات عالية، بل وقوة هائلة، مع ذلك، إن استطعت الانتظار قليلًا، فإن طراز 2026 يعد بتصميم جديد كليًا مع تقنية عرض متطورة وأداء أفضل، لذا يمكنك اقتناؤه بالتأكيد.