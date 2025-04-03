شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لا تعرفها عن الشاى الأخضر.. الحفاظ على صحة القلب أهمها والان مع تفاصيل الخبر

الشاى الأخضر واحد من أشهر المشروبات الصحية على مستوى العالم، فبجانب طعمه المعتدل، واحتواء الكوب منه على 2 سعر حرارى فقط، إلا أنه يعد مشروبا غنيا بمضادات الأكسدة، مما يعنى أن شربه بانتظام يمكن أن يحسن من الصحة بشكل عام.

وبجانب سعراته الحرارية المنخفضة، لا يتحوى الشاى الأخضر على كميات كبيرة من البروتين أو الدهون أو الكربوهيدرات أو السكر، إلا فى حالة تحليته بالعسل أو السكر، كما يوجد له فوائد صحية أخرى.

وبحسب موقع "Very well fit" توجد 5 فوائد لشرب الشاى الأخضر بشكل منتظم، وهى:

تناول الشاي الأخضر يحسن التركيز، حيث أوضحت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يساعد على إظهار أداءً أفضل في الاختبارات المعرفية طويلة الأمد، حيث إن الكافيين المُعزّز للطاقة في الشاي الأخضر وحمض إل-ثيانين المُهدئ، يساعدان معًا على تعزيز التركيز.

يساعد الشاى الأخضر على الوقاية من المرض، لإحتواءه على مضادات أكسدة قوية تعزز المناعة، من خلال حماية الجهاز المناعى من المؤكسدات والجذور الحرة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي العام في الجسم، كما يعزز مركب الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر من تكاثر الخلايا التائية المعززة للمناعة والخلايا القاتلة الطبيعية، مما يعمل على تعديل الاستجابات الالتهابية.

يدعم الشاي الأخضر أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية بطرق عديدة، حيث ربطت بعض الأبحاث بين شرب الشاي الأخضر وخفض مستويات الكوليسترول، كذلك يمكن أن يؤدى تناوله إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم، مما يكون له تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

تناولت أبحاثٌ عديدة دور الشاي الأخضر في الوقاية من السرطان، حيث يمكن أن يساهم فى الوقاية من سرطان البروستاتا والثدي والمثانة والمبيضين، لكن على الرغم من هذه النتائج الواعدة، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للوصول إلى استنتاجات قاطعة حول علاقة الشاي الأخضر بالسرطان.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تُقلل الالتهابات بتطهير الخلايا من الجذور الحرة الضارة، مما يخفف من أعراض الحالات الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

تناول الشاى الأخضر بشكل معتدل يمكنه أن يحقق الفوائد السابقة، لكن الإفراط فى تناوله قد يؤدى إلى آثار جانبية محتملة، حيث من الممكن أن يتسبب الكافيين المتواجد في الشاي الأخضر، فى الإصابة بالأرق والقلق والانفعال، كذلك مشاكل في الجهاز الهضمي كالغثيان وحموضة المعدة والإسهال، وتحديدا لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

كما قد يؤدى العفص الموجود في الشاي الأخضر إلى زيادة حموضة المعدة، مما قد يُسبب تهيجًا في المعدة ويفاقم حالات مثل ارتجاع المريء أو القرحة، كذلك يمكن أن يتفاعل الشاي الأخضر مع بعض الأدوية، مما يشير إلى ضرورة إستشارة الطبيب أو الصيدلي لتجنب أي تفاعلات دوائية ضارة.