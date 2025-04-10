جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن للتأكيد أنه ما زال الرقم واحد

الرياص - اسماء السيد - الصَّخير : بعدما توقع كثر أن يكون 2025 موسم ماكلارين بامتياز، ردَّ سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بقوة على المشككين بقدرته على نيل اللقب للموسم الخامس تواليا بفوزه الرائع على حلبة سوزوكا اليابانية، وسيسعى في نهاية هذا الأسبوع في جائزة البحرين الكبرى إلى انتزاع صدارة الترتيب من البريطاني لاندو نوريس.

استهل فريق ماكلارين، الفائز الموسم الماضي بلقب الصانعين، الموسم بقوة من خلال فوز نوريس بجائزة أستراليا ثم حلوله ثانيا في الجولة الثانية على حلبة شنغهاي الصينية خلف زميله الأسترالي أوسكار بياستري، ما زاد من حجم التوقعات بأن احتكار فيرستابن للقب العالمي وصل هذا الموسم إلى نهايته.

لكن الهولندي رَدَّ بأفضل طريقة في اليابان حيث بات أول سائق يفوز على حلبة سوزوكا لأربع مرات متتالية، ماحيا الرقم القياسي السابق للألماني ميكايل شوماخر (3 مرات تواليا)، وذلك بعدما كان أيضا أول المنطلقين بعد لفة خرافية في التجارب التأهيلية.

وقدم فيرستابن في السباق الياباني أداء رائعا من دون أي ضغط طيلة مجرياته، وأنهاه في الصدارة أمام نوريس وبياستري تواليا.

ويدخل سائق ريد بول إلى حلبة الصّّخير حيث خرج منتصرا في العامين الماضيين، وهو في المركز الثاني بفارق نقطة فقط خلف نوريس ونقطتين أمام بياستري ما يجعله متحفزا كي يتألق مجددا ويحقق فوزه الثاني هذا الموسم.

لكن بطل العالم للمواسم الأربعة الماضية بدا حذرا في التفاؤل، قائلا "الفوز في اليابان كان لحظة مذهلة للفريق، ووداعا مثاليا لهوندا (التي تزود ريد بول بالمحرك في شراكة تنتهي بعد هذا الموسم) التي تربطنا بها علاقة رائعة ونجاحات كثيرة عبر الأعوام".

وأردف "الفوز هناك لأربع مرات متتالية أمر مذهل، وكانت بداية رائعة لهذه السلسلة الثلاثية (ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع في اليابان والبحرين والسعودية). شكّل ذلك دفعة إيجابية للفريق، ونأمل أن نخوض هذا الأسبوع بثقة أكبر".

"أعتقد أن السباق سيكون صعبا علينا"

وأضاف "عادة ما نحقق نتائج جيدة في البحرين، فالحلبة تقنية جدا، وتُقام في ظروف ليلية مختلفة قليلا. سيكون الطقس حارا وأعتقد أن السباق سيكون صعبا علينا".

وأشار الهولندي إلى أن هناك العديد من الجوانب التي ما زالت تحتاج للتحسين، قائلا "ما زالت لدينا أمور نحتاج لتحسينها في السيارة، نحن نعمل على إدارة الإطارات ونفتقر إلى بعض السرعة، لذلك علينا الاستمرار في العمل الجاد ودفع السيارة إلى أقصى حدودها".

لكنه استطرد قائلا "رغم ذلك، أستمتع دائما بالسباق هناك وأتطلع لرؤية ما سيحمله هذا الأسبوع، ونأمل أن نستخرج أقصى أداء ممكن من السيارة".

وبعد البداية النارية للموسم، بدأ نوريس يتحدث عن نقاط ضعف في سيارة ماكلارين عقب اكتفائه بالمركز الثاني في سوزوكا، قائلا "كنت أرى ماكس أمامي طوال السباق، لكن لم أتمكن من الاقتراب منه. لم يكن أمامه أحد، كان يقود على مسار خال من السيارات، ولم يرتكب أي خطأ، وهذا كان كافيا للفوز".

وأضاف "لم نكن نمتلك السرعة اللازمة لتقليص الفارق في ظروف الطقس المضطربة... حصدت الكثير من النقاط لي وللفريق. بالطبع كنت أود المركز الأول، لكن إن لم يكن ذلك ممكنا، فعليك أن ترضى بالمركز الثاني. لا يمكنك الفوز بكل السباقات. وهناك أمور نحتاج إلى العمل عليها. كنا أقوياء جدا في السرعات العالية، وأعتقد أننا نمتلك أسرع سيارة".

وتابع "لكن في المنعطفات البطيئة كنا أضعف من ريد بول، ولهذا خسرنا المركز الأول السبت، وسباق الأحد".

وجاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو رابعا في سوزوكا أمام ثنائي مرسيدس البريطاني جورج راسل والإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، فيما حل سائق فيراري الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سابعا أمام سائق آر بي الفرنسي إسحاق حجار والتايلاندي أليكس ألبون (وليامس) والبريطاني أوليفر بيرمان (هاس).

"لم يكن بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل"

واحتل الياباني يوكي تسونودا المركز الثاني عشر بعدما انطلق من المركز الرابع عشر في أول سباق له مع ريد بول بعدما حل بديلا للنيوزيلندي ليام لاوسون الذي حل سابعا عشر في أول سباق له مع آر بي.

وبعد البداية البطيئة المخالفة للتوقعات، أشار المدير الفرنسي لفيراري فريديريك فاسور إلى أن الفريق بحاجة لبعض الوقت لتطوير السيارة.

ويحتل فيراري المركز الرابع ضمن ترتيب الصانعين، بفارق كبير خلف ماكلارين (35 نقطة مقابل 111).

وقال فاسور "نتيجة السباق (في سوزوكا) تعكس تماما ما رأيناه في التجارب التأهيلية. بالسيارة الحالية، لم يكن بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل على الأرجح"، مضيفا "هناك بعض النقاط التي نواجه فيها مشاكل وعلينا الاستمرار في العمل لتجاوزها. مع استعدادنا لسباقي البحرين والسعودية، يجب أن نفهم كيفية إطلاق كامل إمكانيات السيارة".