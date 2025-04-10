الزمالك يتحرك لخطف مصطفى محمد من أنياب الأهلي..وممدوح عباس يتعهد بصفقات "تداوي جراح زيزو"

الشارقة - اميمة ياسر - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق، ونادي نانت الفرنسي الحالي، ليقود هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتحرك لضم مصطفى محمد

وكشف مصدر أن الزمالك تحرك في أكثر من اتجاه لضم صفقات قوية في الموسم المقبل، خاصة بعدما وعد ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق بضم لاعبين على أعلى مستوى تعويضًا لرحيل زيزو.

وأضاف المصدر أن الزمالك وضع اللاعب على قائمة أولوياته، خاصة بعد دخول الأهلي في مفاوضات لضمه، ولكن اللاعب لا يرغب في اللعب في مصر سوى للزمالك، وهو ما جعل إدارة النادي تفكر في ضمه.

وجاء تفكير الزمالك في ضمه أيضًا خاصة وأن النادي لن يتحمل أي أموال من أجل ضمه أو مستحقاته في ظل وعد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق بتحمل الأمر كاملا.

وفي وقت سابق، كتب ممدوح عباس عبر صفحته على منصة x: إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم.

فشل جلسة تجديد عقد محمود الونش الأولى

وفي سياق آخر، اكد المصدر أن جلسة تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك مع حسين لبيب رئيس النادي؛ انتهت بالفشل.

وعقد الونش جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك عقب مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، ولم يتوصل الطرفان لأي اتفاق، ليتم الاستقرار على عقد جلسة جديدة غدًا الجمعة.