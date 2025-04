ديمي مور تتحدث عن الحميات الغذائية التي اتبعتها: دمرتني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 10:21 مساءً - لطالما حرصت النجمة ديمي مور، البالغة من العمر 62 عاماً، على اتباع حميات غذائية صارمة وممارسة التمارين الرياضية، خلال أدوارها الرائدة على مدار مسيرتها الفنية التي استمرت لسنوات، وذلك لتظهر بأفضل مظهر وبقوام ممشوق في أفلامها، هذا ما ظهر للجمهور من خلال الشاشة الكبيرة، ولكن ما وراء الكواليس كان المشهد مختلفاً، حيث كانت تعاني ديمي مور من قسوة النظام الغذائي والتمارين الصارمة التي كانت تتبعها، وهذا ما أوضحته في حوار مع مجلة "people".

بالنظر إلى الماضي، تُدرك ديمي مور الآن بأنها كانت "تُعذب" جسدها بتمارين رياضية "جنونية"، وقالت خلال حديثها: "كنتُ أعاقب نفسي في بداية مشواري الفني، والحميات الغذائية التي اتبعتها دمرتني".

وتعود ديمي مور بذاكرتها 30 عاماً، وتتذكر: "كنت أولي اهتماماً كبيراً لمظهري الخارجي، ولم أكن أدرك أنني كنت أقوم بأمور مجنونة تتعلق بالحمية الغذائية والتمارين الرياضية، وركوب الدراجات من ماليبو والذهاب إلى باراماونت لمسافة 26 ميلاً تقريباً".

أثرت هذه الفترة بالسلب على صحة مور الجسدية والنفسية، وهذا ما أدركته متأخراً، وأصبحت الآن تولي الاهتمام الأكبر لصحتها العامة ورفاهيتها على حد سواء قائلة: "أعتقد أنني تطورت وأصبحتُ أكثر لطفاً تجاه نفسي".

عام 1997، شاركت مور في فيلم "جي. آي. جين"، والتي جسدت خلاله دور الملازم جوردان أونيل، وظلت تستعد لهذا الدور شهوراً طويلة، واكتسبت حينها كتلة عضلية ضخمة، وتعترف بأنها كانت آنذاك "قاسية للغاية" على نفسها وكانت علاقتها بجسدها أكثر عدائية.

جاءت نقطة التحول في حياة الممثلة ديمي مور بعد انتهاء تصوير فيلم "جي. آي. جين". وتوضح: "أدركت حينها بأنني غيّرت شكل جسدي وأصبح أكبر حجماً وأكثر عضلية. ولكن على الجانب الآخر مررت بتجربة رائعة في هذا الفيلم، واختبرت شعوراً بالقوة".

بعد هذا الفيلم تخلت مور عن سيطرتها على نظامها الغذائي وممارسة الرياضة، وتتذكر: "توقفت عن محاولة التحكم في طعامي، وشعرت بلحظة استسلام، حيث تركت الأمر وفهمت تماماً معنى أن أكون متقبّلة لجسدي كما هو، حتى لو لم يكن الجسد الذي أريده. وكنت أريد فقط أن أكون بحجمي الطبيعي".

عندما يتعلق الأمر بتقبّل الشيخوخة، تُقرّ مور بأنّ أهمّ ما في الأمر هو "قبول ذاتنا كما هي، في أيّ لحظة كانت"، وتقول: "أُقدّر بشكل كبير كلّ ما مرّ به جسدي والذي أوصلني إلى هذه المرحلة. وكم هو رائع أن صحتي العامة ممتازة. هذا لا يمنع أنّني أحياناً أنظر في المرآة وأقول إنني أبدو عجوزة ووجهي متجعد، ولكن في الوقت نفسه، أستطيع تقبّل أنّ هذا هو وضعي الحالي، وأُدرك أنّ هذا لا يُحدّد قيمتي أو هويتي". وأكدت مور إنها تثق كثيراً بجسدها هذه الأيام.

مع الإعلان عن الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، والتي اقتنصتها ميكي ماديسون عن فيلم " Anora"، كان واضحاً للجميع معالم الحزن التي ظهرت على وجه ديمي مور، الفنانة القديرة البالغة من العمر 62 عاماً.

رغم المسيرة الفنية الطويلة، والأعمال العديدة المتنوعة، إلا أن ترشيح مور لجائزة أفضل ممثلة، كان ترشيح الأوسكار الأول لها في مسيرتها، عن دورها في فيلم "The Substance" لذلك كان أملها واسعاً في أن تحصده، وكذلك خيبة أملها بعد أن ضاع منها.

