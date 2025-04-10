الامارات | الإمارات تستضيف عملية تبادل سجناء بين أميركا وروسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نجاح عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وتم خلالها تبادل مواطن روسي ومواطن أمريكي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وأعربت الوزارة عن شكرها لحكومتي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية على ثقتهما بدولة الإمارات العربية المتحدة واختيارهما لأبوظبي كموقع لإتمام عملية التبادل التي تمت بتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة إن اختيار أبوظبي لإجراء عملية التبادل من قبل البلدين يعكس علاقات الصداقة الوثيقة التي تربطهما بدولة الإمارات، لافتة إلى تطلعها إلى أن تُسهم هذه الجهود في دعم مساعي خفض التوتر وتعزيز الحوار والتفاهم بما يحقق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.