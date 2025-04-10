الامارات | حمدان بن محمد: مذكرات التفاهم خطوة جديدة نحو توسيع شراكتنا الاستراتيجية وتطلعاتنا لبناء اقتصادات أكثر مرونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، اليوم توقيع ثمان مذكرات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسة، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الاستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية...

وأضاف سموه:"ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين."

كما وقعت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية ،مذكرة تفاهم مع شركة كوشين شيبيارد المحدودة (CSL)، الهندية الرائدة في بناء وصيانة السفن، والتابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية، بهدف تعزيز التعاون في مجال التطوير المشترك لأحواض إصلاح السفن في كوتشي وفادينار بالهند، بالإضافة إلى تصنيع السفن البحرية وتوفير حلول الهندسة الملاحية.

ووقعت دبي الصحية" مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية (UIFH)، وهي مبادرة خيرية مشتركة بمباركة حكومتي دبي والهند، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة.

كما جامعة دبي الطبية (DMU) مذكرة تعاون مع معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين للاستفادة من التطور نحو البحث في مجال التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من الخبرات التاريخية في الهند في أنماط العلاج المختلفة باختلاف الأمراض، وتعزيز التبادل الأكاديمي ومشاركة المعرفة، والتعاون في المجالات البحثية.

ووقعت "غرف دبي" ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية(FICCI)، وغرفة التجارة والصناعة الهندية (IMC)، واتحاد الصناعات الهندية (CII) خلال فعالية خاصة نظمتها غرف دبي في مومباي. وتعكس الاتفاقيات الثلاثة الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتضع إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية.

ووقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس " المحدودة (ريتس)، المتخصصة في البنية التحتية والاستشارات والهندسة، بهدف تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية بين البلدين، وفتح آفاق التعاون في مشاريع تشمل مجمعات لوجستية متعددة الوسائط، ومناطق تجارة حرة، وربط الموانئ، وحلول شحن السكك الحديدية، ما يدعم هدف البلدين في بناء طرق تجارية قادرة على التكيُف مع التحديات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل.