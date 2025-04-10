يحيى الواثق بالله وزيراً مفوضا للشئون الاقتصادية والتجارية بواشنطن

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القاهرة - سامية سيد - كلف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، وزيراً مفوضا للشئون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تولى عدة مناصب في جهاز التمثيل التجاري، إضافة إلى عمله فى عدد من المكاتب التجارية المصرية بالخارج، حيث شغل منصب القنصل التجاري لمصر في مونتريال بكندا، ورئيس المكتب التجاري المصري في برشلونة، ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الأوروبية بروكسل.

كما حصل «الواثق بالله» على العديد من الدبلومات العليا والدورات المتنوعة سواء في داخل مصر أو بالخارج في مجالات الإدارة والاقتصاد الدولي والتسويق الدولي والتجارة الدولية ومكافحة غسيل الأموال والدبلوماسية التجارية، وأخر منصب تقلده رئيسا للتمثيل التجاري المصري منذ 15 نوفمبر 2021 وحتى 10 أبريل 2025.