بهدف “خيالي”.. ريال مدريد يبقي ملاحقة برشلونة في الدوري

بهدف “خيالي”، حافظ ريال مدريد على مسافته القريبة من متصدر الدوري الإسباني برشلونة، مساء الأحد.

وانتصر ريال مدريد في مباراة صعبة جدا، بنتيجة 1-0، أمام أتلتيك بلباو، بتسديدة “على الطائر” من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز المهم، أبقى ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة، 4 نقاط.

وخاض ريال مدريد اللقاء دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي طرد بتدخل عنيق في المباراة الماضية بالدوري. سكاي نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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