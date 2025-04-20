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بهدف “خيالي”.. ريال مدريد يبقي ملاحقة برشلونة في الدوري

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هبة علي 0 تبليغ

  • بهدف “خيالي”.. ريال مدريد يبقي ملاحقة برشلونة في الدوري 1/2
  • بهدف “خيالي”.. ريال مدريد يبقي ملاحقة برشلونة في الدوري 2/2

بهدف “خيالي”، حافظ على مسافته القريبة من متصدر ، مساء الأحد.
وانتصر ريال مدريد في مباراة صعبة جدا، بنتيجة 1-0، أمام أتلتيك بلباو، بتسديدة “على الطائر” من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، في الدقيقة 93.
وبهذا الفوز المهم، أبقى ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة، 4 نقاط.
وخاض ريال مدريد اللقاء دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي طرد بتدخل عنيق في المباراة الماضية بالدوري.

سكاي نيوز

صورة هبة علي

هبة علي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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