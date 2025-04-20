دورة برشلونة: رونه يحرز اللقب على حساب ألكاراس

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أحرز الدنماركي هولغر رونه لقب بطل دورة برشلونة لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا 7 6 (8 6) و6 2 الأحد في المباراة النهائية.

واللقب هو الخامس لرونه في مسيرته وسيدخل مجددا نادي اللاعبين العشرة الاوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

كما انه اللقب الثالث للدنماركي على الملاعب الترابية بعد تتويجه في دورة ميونيخ عامي 2022 و2023 حين توج للمرة الأخيرة.

ووضع رونه حدا لـ13 هزيمة تواليا امام لاعبين من الخمسة الاوائل عالميا.

وكان ألكاراس توج بطلا لدورة مونتي كارلو الاسبوع الماضي، لكنه فشل في احراز لقبه الثالث في برشلونة بعد عامي 2022 و2023، علما أنه غاب عن الدورة العام الماضي.

وكانت المباراة النهائية المواجهة الأولى بين اللاعبين البالغين من العمر 21 عاما على الملاعب الترابية والرابعة في المجمل، لينهيها رونه في ساعة و39 دقيقة، محققا انتصاره الثاني على الإسباني مقابل هزيمتين.

وخاض اللاعبان النهائي من دون ان يخسرا أي مجموعة في الدورة.

قال رونه بعد التتويج "انه شعور رائع، مرت فترة طويلة لم احرز فيها اي لقب، ربما أكثر من عام وبالتالي انا سعيد للغاية".

وأضاف "الفوز على كارلوس في المباراة النهائية وهو صديق عزيز ولاعب رائع يعني الكثير بالنسبة الي، انا فخور جدا بهذه اللحظة".

وتابع "أعتقد اني كنت في كامل تركيزي طوال المباراة ولعبت بطريقة تكتيكية جيدة".

وبسبب هذه الخسارة، سيفقد الكاراس مركزه الثاني في التصنيف العالمي لصالح الالماني الكسندر زفيريف الفائز بدورة ميونيخ اليوم ايضا.

وعانى الكاراس من مشكلة بدنية مطلع المجموعة الثانية استدعت خضوعه للعلاج خارج الملعب على مدى خمس دقائق قبل ان يستكمل المباراة.

وقال الكاراس "بذلت جهودا كبيرة خلال الاسبوعين الاخيرين وبذلت قصارى جهدي على ارضية الملعب. اليوم لم تكن لحظتي، لا أدري ما اذا كنت استطيع بذل المزيد لكني اريد توجيه الشكر الى عائلتي وفريقي واصدقائي".