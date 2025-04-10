الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد توصلت لاتفاق مع المصري محمد صلاح لتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى عام 2027، مع تقديم قيمة عرض خيالية للاعب للبقاء في صفوف "الريدز".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول خلال الصيف القادم، وهذا الأمر فتح باب الحديث حول إمكانية رحيله عن صفوف " الريدز"، ولكن التطورات الأخيرة أعادت الأمور إلى نصابها.

ويعيش المصري موسما رائعا رفقة ليفربول، حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 27 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني النرويجي إيرلينغ هالاند هداف نادي مانشستر سيتي.

وبات صلاح وناديه "الريدز" قريبين من التتويج ببطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي، حيث يتصدر البطولة برصيد 73 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الوصيف نادي أرسنال.

عقد جديد براتب كبير للنجم المصري محمد صلاح

يقترب النجم المصري محمد صلاح من توقيع صفقة جديدة ومذهلة مع ناديه ليفربول، ستجعله يكمل عقدًا من الزمان داخل ملعب "أنفيلد".

ووفقاً لصحيفة " ذا صن" البريطانية، فإن العقد الجديد سيمنح صلاح راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي أن هناك زيادة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني عن عقده القديم.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2027، وسيجعل محمد أحد أعلى اللاعبين أجراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيصبح الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول.

ولعب صلاح بقميص ليفربول في 394 مباراةً في كافة المسابقات، سجل خلالها 243 هدفاً وصنع 111 هدفاً لزملائه، بينما حقق صلاح مع ليفربول الكثير من الإنجازات أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة ولقب الدوري الإنجليزي مرة.

ويمتلك الفرعون المصري فرصة ذهبية هذا الموسم ليكون فقط ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى في العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات.

ولم ينجح أي لاعب إلا الفرنسي تييري هنري فى الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، وذلك بقميص أرسنال أعوام 2002 و2004 و2005 و2006

جدير بالذكر أن المصري محمد صلاح خاض 45 مباراة رفقة ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 33 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه.