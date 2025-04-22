شكرا لمتابعة خبر عن لاعب عربي يقود بيرنلي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساهم النجم التونسي حنبعل المجبري في قيادة فريقه بيرنلي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم مميز قدمه اللاعب في صفوف الفريق ضمن دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وتأكد صعود بيرنلي رسميًا إلى “البريميرليغ” قبل جولتين من نهاية الموسم، بعدما تغلب على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في لقاء الجولة 44 الذي أقيم مساء الإثنين.

وشكل المجبري أحد أبرز عناصر الفوز، بعدما حصل على ركلة جزاء ترجمها بنفسه إلى هدف في الدقيقة 44، ليمنح فريقه التقدم ويساهم بشكل مباشر في حسم بطاقة العودة إلى دوري الأضواء.

وكان بيرنلي قد غادر الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي 2023-2024، بحلوله في المركز 19 برصيد 24 نقطة، قبل أن ينجح في العودة سريعًا بعد موسم واحد فقط في “التشامبيونشيب”.

وقدم المجبري، البالغ من العمر 22 عامًا، أداءً لافتًا هذا الموسم، حيث خاض 37 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 4 أهداف، ليؤكد تطوره ويعزز حضوره في الملاعب الإنجليزية.