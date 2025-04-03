شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس الإيرانى يبحثان التطورات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الملك عبد الله الثانى الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق ما نقلته وكالة "بترا" للأنباء الأردنية. وأوضحت الوكالة الأردنية أن الاتصال "تناول العلاقات الثنائية، ومجمل التطورات الإقليمية".

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن الرئيس الإيراني "أعرب عن قلقه إزاء انتهاك وقف إطلاق النار واستئناف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في غزة، كما أدان التصريحات المتعلقة بمستقبل غزة، بما في ذلك التهجير القسري لسكانها".

وأشار إلى أن "استمرار تواصل وزيري خارجية البلدين سيسهم في تقارب مواقف إيران والأردن بشأن مختلف القضايا، لا سيما دعم شعب غزة. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الأردن".

وأضافت الوكالة الإيرانية أن "الملك الأردني أعرب عن سعادته بالتطور المستمر في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه كلف وزير الخارجية الأردني بتعزيز الاتصالات والمشاورات مع نظيره الإيراني بهدف توسيع وتعميق العلاقات بين الجانبين".

كما أعرب الملك عبد الله عن أمله "في عقد لقاء مباشر قريبًا مع الرئيس بزشكيان لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود بشأن التحديات الإقليمية".