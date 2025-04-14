شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: الاحتلال يشن حرب على كل مظاهر الحياة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لأطباء بلا حدود إيناس أبو الخلف لوسائل إعلام فلسطينية، بأن هذه حرب التى يشنها الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة، يشمل كل مظاهر الحياة في القطاع.

وأضافت أبو الخلف، لا نعلم إن كان بوسعنا مواصلة تقديم العون الطبي في غزة.، وما جرى لمرضى المستشفى الأهلي يشبه الحكم بالإعدام عليهم.



وتابعت، منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي فقدنا اثنين من زملائنا، وأشارت إلى انه لا يوجد مبرر للاستهداف العشوائي الإسرائيلي للمستشفيات.