شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين جراء القصف الأمريكى على بنى مطر غربى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام حوثية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء القصف الأمريكى على بني مطر غربي صنعاء.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد غارات جوية على منطقة المهاذر بمديرية سحار اليمنية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف عدد من القطع الحربية "المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي وبريطانية، غارات جوية على اليمن، بحجة تعطيل الملاحة الدولية من قبل جماعة أنصار الله الحوثي في البحر الأحمر.