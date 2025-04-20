الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية فوق أجواء صنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-9 Reaper في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إنه تم إسقاط الطائرة MQ-9 Reaper أثناء تنفيذها ما وصفها بـ"مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء"، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأضاف أن هذه الطائرة هي "الثانية خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل (نيسان) الجاري" التي يتم إسقاطها، حسب زعمه.

وبحسب البيان، فإن هذه العملية ترفع عدد المسيّرات التي أعلنت الجماعة إسقاطها إلى 21 طائرة منذ بدء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة في مارس (آذار) الماضي.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الجانب الأميركي حول الحادثة.

يُشار إلى أن طائرة MQ-9 تُستخدم في مهام الاستطلاع والهجمات الدقيقة، وتُعد من أهم المسيّرات في الأسطول الأميركي.