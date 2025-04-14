شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق حوار استراتيجي مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت دولة قطر وجمهورية إندونيسيا /الأحد/ في الدوحة، مذكرة تفاهم لإطلاق حوار استراتيجي بين البلدين، مما يمثل علامة فارقة في تعميق العلاقات الثنائية.



وقع المذكرة -التي جاءت على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى دولة قطر- الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وسوجيونو، وزير الخارجية بإندونيسيا.



وذكرت قطر وإندونيسيا - في بيان مشترك أصدراه حول إطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما، أذاعته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن هذا الحوار يؤكد قوة العلاقات الثنائية، ويسلط الضوء على الفرص ذات المنفعة المتبادلة لتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ مما يمثل فصلا جديدا في الشراكة بينهما.



وبحسب البيان المشترك، يشمل الحوار تعميق التعاون في مجالات التعاون السياسي في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز جهود الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وزيادة التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي، وبناء الجسور الثقافية، وتوطيد الروابط بين الشعبين.