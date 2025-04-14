شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإسرائيلى: إعادة الرهائن أولوية قصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أكد في اتصال مع عائلة الجندي عيدان ألكساندر أن إعادة الرهائن أولوية قصوى.

ولا يزال العنف والعدوان من الاحتلال الاسرائيلي مستمر في الضفة الغربية ، مع عمليات هدم وتشريد وتهجير قسري للفلسطينيين في عدد من مناطق، وكذلك استهداف لمراكز الإيواء والمدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين " الأونروا " وسط تحدي صارخ للقانون الدولي.

ومن جانبه أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا" إلى استمرار العنف والتدمير والتشريد في العديد من المناطق بالضفة الغربية، وأضاف أنه في غضون أسبوعين فقط حتي بداية أبريل استشهد تسعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب ما لا يقل عن 130 آخرين علي يد قوات الاحتلال الاسرائيلي

وخلال الفترة نفسها، وثق المكتب هدم أكثر من 100 مبنى في أنحاء الضفة الغربية لعدم حصولها على تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها. وأدى هذا إلى نزوح أكثر من 120 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، وتضرر أكثر من 200 شخص.