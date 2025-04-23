كيم كارداشيان وتوم كروز يقومان بهذه الرحلة قريباً

ميرنا وليد - بيروت - بعد الرحلة الى الفضاء التي قامت بها المغنية كاتي بيري مع مجموعة من السيدات أبرزهن لورين سانشيز، خطيبة مؤسس أمازون جيف بيزوس، مقدمة البرامج جايل كينغ، مهندسة الفضاء أيشا بوي، العالِمة والناشطة أماندا نجوين، وسيدة الأعمال كيرياني فلين تبين أن كيم كارداشيان وتوم كروز ووالدة إيلون ماسك ماي ماسك يتصدرون لائحة المشاهير التي سوف تقوم برحلة الى الفضاء في المرحلة القادمة.
يذكر أن رحلة كاتي بيري الى الفضاء أثارت الجدل حول حصولها وشكك البعض أن شعر كاتي بيري بدا في الصور المتداولة وكأنه لا وجود لحالة إنعدام الجاذبية و أنها خدعة مدبرة.
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