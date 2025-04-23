هذا هو الشخص الذي قابله البابا فرنسيس قبل ساعات من وفاته

ميرنا وليد - بيروت - إستقبل البابا فرنسيس قبل وفاته بساعات آخر شخصية عالمية وهو نائب الرئيس الأميركي دي جاي فانس لعدة دقائق في مقر إقامته في سانتا ماريا وقدم له التهاني بعيد الفصح المجيد وإطمأن على صحته.

وتلقى دي جاي فانس خلال اللقاء ربطة عنق ومسبحة وبيض من الشوكولا لأولاده.

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي دي جاي فانس قد اعتنق الكاثوليكية قبل بضع سنوات وانتقد الحبر الأعظم مرارًا وتكرارًا الإجراءات المناهضة للهجرة في الولايات المتحدة الأميركية. ووُصف اللقاء على أنه تقارب بين الكرسي الرسولي وواشنطن.