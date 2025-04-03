شكرا لقرائتكم خبر عن 253 مليون دولار صادرات مصر من اللؤلؤ إلى الإمارات فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر من اللؤلؤ إلى دولة الإمارات العربية حققت ارتفاعا ملحوظ في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

ورصدت بيانات الجهاز وصول صادرات اللؤلؤ المصري إلى الإمارات لتصل إلى مستوى 253 مليون و373 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضى، ارتفاعا من مستوى 140 مليونا و994 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، لزيادة بلغت قيمتها نحو 112 مليونا و379 ألف دولار.

وتعتبر صادرات مصر من اللؤلؤ أكبر المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى الإمارات، يليها كلا من الفواكه والتي بلغت قيمتها نحو 16 مليونا و163 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و707 ملايين دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين و456 ألف دولار، يليها صادرات الزيوت النباتية والتي بلفت قيمتها نحو 4 ملايين و702 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضى، مقابل 4 ملايين و373 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 329 ألف دولار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإمارات ضمن قائمة 3 دول عربية بقائمة أعلى 10 دول استقبلت صادرات مصرية بنهاية العام الماضى 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2023، حيث جاءت المملكة العربية السعودية والإمارات وليبيا ضمن القائمة وكانت السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات مصرية بلغت 3.4 مليار دولار، والإمارات بالمركز الرابع بقيمة صادرات مصرية بلغت 3.3 مليار دولار، أما ليبيا فكانت فى المركز السادس بقيمة صادرات مصرية بلغت 2 مليار دولار.