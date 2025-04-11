شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري بعد الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميا قرب 3161 دولاراً.

عيار 24 يسجل 5200 جنيه

عيار 21 يسجل 4550 جنيه

عيار 18 يسجل 3900 جنيه

الجنيه الذهب 36400 جنيه

أسعار الذهب اليوم



ويرجع استمرار الذهب في الارتفاع إلى استمرار الأزمة بين الولايات المتحدة والصين، وعزم الصين على الاستمرار في رفض الرسوم الأمريكية ومواجهتها بإجراءات انتقامية.

هناك حالة من عدم اليقين بين المستثمرين حذرين من المزيد من التصعيد بين أكبر اقتصاديين في العالم. فلا يزال عدم اليقين المستمر حول السياسة التجارية يدفع الطلب على الذهب، والذي ينظر إليه على أنه تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي.

أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد الشهر الماضي أن أعضاء البنك كانوا شبه متفقين على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر متزامنة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مع إشارة البعض إلى أن البنك المركزي قد يواجه "مفاضلات صعبة" خلال الفترة القادمة.



ويتوقع السوق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 84 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.