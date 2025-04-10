السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب السورية استفاد منها 2.400 فرد، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في سوريا للعام 2025م.

يأتي ذلك امتدادًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة, لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض.