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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب السورية استفاد منها 2.400 فرد، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في سوريا للعام 2025م.

يأتي ذلك امتدادًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة, لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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