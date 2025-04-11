شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تطير إلى الصين للمشاركة في كأس العالم لسيدات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تطير اليوم الجمعة، هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة الى الصين ، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لسيدات تنس الطاولة، و التى تقام فى الفترة من 14 إلى 20 أبريل الجاري، في ماكاو بالصين.

وتشارك هنا جودة فى البطولة ، بعد تتويجها ببطولة كأس إفريقيا للسيدات في النسخة الماضية، التي أقيمت في تونس شهر فبراير الماضي، لذلك ستمثل اللاعبة القارة الأفريقية في الحدث العالمي.

وتشهد البطولة مشاركة قوية من أبطال العالم أجمع، حيث تأهل للمشاركة بها أبطال القارات، لذلك لن تكون المنافسة سهلة مطلقًا.

وتوجت هنا بلقب بطولة كأس إفريقيا بعدما تغلبت على مواطنتها دينا مشرف في نهائي مصري خالص انتهى بنتيجة 4-2 .