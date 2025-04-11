شكرا لقرائتكم خبر عن طب أسنان جامعة عين شمس تعلن الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت كليات جامعة عين شمس، حالة الطوارئ تزامنا مع انطلاق امتحانات "الميدتيرم" وانتظامها ببعض الكليات بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، حيث أعدت كل كلية مجموعة من التعليمات الهامة فى مقدمتها مواجهة حالات الغش بشتي الطرق.

امتحانات الميدتيرم بطب الأسنان

وفى كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، كشف الدكتور كريم البطوطى، عميد كلية طب الأسنان، أنه تم الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الميدترم والتعليمات الخاصة بالامتحانات قبل انعقادها بوقت كافي.

وأكد عميد كلية طب الأسنان لـ"الخليج 365"، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة امتحانية هادئة وآمنة، لافتا أنه تم الانتهاء من إعداد جداول امتحانات نهاية العام العملي والنظري وسيتم إعلانها للأقسام والطلاب بعد اعتمادها، موضحا أنه جاري تجهيز اللجان وأرقام الجلوس للطلاب وارسال الجداول للإدارة الطبية والمركز الطبي وباقي التجهيزات استعدادا لامتحانات نهايه العام.