شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة الكونفدرالية مؤقتاً استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، صفحة بطولة كأس الكونفدرالية مؤقتاً، وذلك بعد الانتهاء من خوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة أمام سيمبا التنزاني.

ويستعد النادي المصري لمواجهة قوية ومثيرة أمام فريق سيراميكا، والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

ويحتل فريق المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، خلف الثلاثي المتصدر، بيراميدز والأهلي والزمالك على الترتيب.

وكان المصري تعادل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، مع فريق بيراميدز سلبياً بدون أهداف.

وتضم المجموعة الأولى من دوري الموسم الجاري الاستثنائي 9 فرق وهم: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، فاركو، بتروجت، سيراميكا، حرس الحدود، على الترتيب.