شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قد ألتقى بوتين بعد زيارتى للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من غير المرجح أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، ولكن اللقاء على الأغلب أن يتم بعد تلك الرحلة.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "هذا ممكن، ولكن على الأرجح لا. أعتقد أنني سألتقي به قريبا بعد ذلك".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق من الأربعاء أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي ينبغي أن يكون مثمرا.

كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد للقاء بين بوتين وترامب، كما لم يتم الاتفاق على مكان اللقاء المحتمل.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بزيارة إلى السعودية والإمارات وقطر في الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.