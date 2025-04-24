شكرا لمتابعة خبر عن محامى: مشاركة البيانات لغير الجهات المسؤولة يعد جريمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث محمد المزين، محامي ومحكم تجاري، عن الإجراءات القانونية لكي تحمي نفسك من كاميرات المراقبة ومشاركة البيانات بدون معرفة منك.

وقال المزين خلال لقاء مع برنامج سيدتي: ” أي نوع من أنواع المشاركة، النشر، الدبلجة، وضع صوت علي الصورة تعد مخالفة وقد تترتب عليها غرامة تقدر ب 500 ألف ريال وسجن يصل إلي عام أو كلاهما”.

وعن كيفية الحماية من كاميرات المراقبة، قال: “لابد من موافقة الجميع أن تري من يصورك، وإن كان عندك اعتراض قدمه”

وتابع: “مشاركة البيانات والمعلومات أو تقديمها لغير الجهات المسؤولة يعد جريمة”، مشيرا إلي أن التقاط صورة أو تسجيل صوت قد يكون ابتزازا.. ولكن ما تصوره كاميرات المنزل يختلف عن المخالفة المجرمة نظاميا.

وحول تسجيل المكالمات من قبل الطرف الأخر، قال المزين: “هناك محددات مهمة جدا يجب أن نضعها في الحسبان قبل اتخاذ قرار التقاط صورة، وهي أن المشرع يهمه الغاية والغرض، لذا الأصل في الأشياء الإباحة”.

وأضاف: “تبدأ الجريمة بالغاية والغرض أما أنك تبغي ابتزاز شخص وينطبق ذلك على استخدام الهاتف من خلال التصوير وخلافه”.