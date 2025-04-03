سعر الذهب سجّل رقما قياسيا جديدا بعد رسوم ترامب الجمركية ووصل إلى أكثر من 3159 دولارا للأونصة

حطّم الذهب رقما قياسيا جديدا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارا. وارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 0.80% ليصل إلى أكثر من 3159 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجّله الثلاثاء.

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