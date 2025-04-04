الحوثي: لا أثر للعدوان الأميركي على قدراتنا العسكرية وسنواصل إسنادنا للشعب الفلسطيني

شدد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، على أنّ "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتجلى في الممارسات الإجرامية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني"، موضحًا أنّ "ما يجري في فلسطين يتم بتبن ودعم أميركي شامل للعدو الإسرائيلي"، وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة" اليمنية.

ولفت، في كلمة حول آخر المستجدات، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق في لبنان ولم تتوقف انتهاكاته وغاراته وصولا إلى بيروت في استباحته للأراضي والدم اللبناني"، كما أنّ "العدو الإسرائيلي مستمر في عمليات القصف الجوي في دمشق وباقي المحافظات السورية وقسم الجنوب السوري إلى ثلاث تصنيفات".

واعتبر الحوثي أنّ "الجماعات التكفيرية تتفرج على ما يفعله العدو الإسرائيلي من قتل وغارات وتدمير دون أي توجه جاد وعملي للرد عليه"، وأنّ "العدو الإسرائيلي يسعى فعليا لتثبيت معادلة الاستباحة لهذه الأمة بشراكة أميركية".

وأوضح أنّ "الخطة الإسرائيلية التي كشف عنها كبار المجرمين الصهاينة هي أنهم يريدون أن يتجهوا إلى تقطيع أوصال قطاع غزة، ومع تقطيع وعزل بقية القطاع عن بعضه وإطباق الحصار يفتح العدو لما يسمونه بالهجرة الطوعية".

وقال الحوثي: "اليمن رسميا وشعبيا أعلن موقفه منذ أن قام العدو الإسرائيلي بمنع دخول الغذاء والدواء وعاد إلى التجويع من جديد للشعب الفلسطيني وعدنا بالعمليات البحرية وحظر الملاحة على العدو الإسرائيلي ثم كذلك الاستئناف لعمليات القصف إلى عمق فلسطين المحتلة".

وأضاف "الأميركي اتجه للعدوان على بلدنا في إطار اشتراكه مع العدو الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ "موقفنا موجه ضد العدو الإسرائيلي، والأميركي لأنه مشترك مع العدو الإسرائيلي أعلن عدوانه على بلدنا وبدأ هو ابتداء عدوانه على بلدنا".

وكشف الحوثي أنّ "الأميركي في عدوانه على بلدنا هو في حالة تصعيد ولذلك يستخدم طائرات الشبح وقاذفات القنابل ويحاول تكثيف غاراته"، وأفاد بأنّه "رغم تصعيد العدوان الأميركي لكنه فشل والحمد لله ولا أثر له على القدرات العسكرية".

وأكّد أنّ "العدوان الأميركي لم يتمكن من إيقاف العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني ولا هو تمكن من توفير الحماية للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".

وتابع الحوثي: "المهم بالنسبة لنا أننا وصلنا إلى درجة المواجهة المباشرة فيما بيننا وبين الإسرائيلي والأميركي وهذا ما كنا نحرص عليه"، معلنًا "أننا سنواصل إسنادنا للشعب الفلسطيني ومعركتنا وموقفنا المتكامل ضد العدو الإسرائيلي"، مضيفًا "العمليات ضد العدو الإسرائيلي مستمرة والعدو الإسرائيلي متوقف تمامًا عن الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي".