شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى رئيس مجلس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، بحضور كل من: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.

أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج، وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.