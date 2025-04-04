نقيب المحامين في بيروت زار جامعة الروح القدس محاضرًا حول "أخلاقيات المحامي"

زار نقيب المحامين في بيروت ​فادي المصري​، بدعوة مشتركة من كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة في جامعة الروح القدس- الكسليك، ومن كرسي الأبحاث "للتّربية على ريادة الأعمال والتّنمية المستدامة- USEK/UNESCO Chair"، حرم الجامعة مع عدد من أعضاء النّقابة ورؤساء الأقسام.

وقد استهلّ زيارته بالمشاركة في القداس الإلهي الّذي ترأسه عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة الأب وسام الخوري، في كابيلا القديس إفرام، على نيّة النقابة والمنتسبين إليها. بعدها، ألقى المصري محاضرةً بعنوان "أخلاقيّات المحامي"، شاركه فيها رئيس النّادي اللّبناني للسّيّارات المحامي إيلي آصاف، تلاها نقاش موسّع مع الحضور.

وقد شدّد النّقيب على أهميّة الأخلاقيّات المهنيّة، مؤكّدًا أنّ "المحاماة ليست مجرّد مهنة، بل رسالة لتحقيق العدالة ضمن إطار أخلاقي". واعتبر أنّ "التّحدّيات الاقتصاديّة والسّياسيّة لا تبرّر التّخلّي عن مبادئ النّزاهة، بل يجب تعزيزها لبناء ثقة المجتمع بالقانون".

من جهته، تطرّق آصاف إلى الأطر الأخلاقيّة للمحامي كما وردت في قانون ممارسة المهنة، مشيرًا إلى "ثلاث ركائز أساسيّة يجب أن يلتزم بها المحامي، وهي: الاستقلاليّة المهنيّة، الشّفافيّة والنّزاهة، والمسؤوليّة الاجتماعيّة". وأكّد أنّ "الانتهاكات الأخلاقيّة تضرّ بالمحامي وبثقة الجمهور بالنّظام القانوني".

واختتمت المحاضرة بالتّركيز على "أهميّة الاستمرار في الحوارات المهنيّة وتعزيز ثقافة الأخلاقيّات القانونيّة"، مع الإعلان عن إطلاق ورش تدريبيّة لدعم المحامين الشّباب في هذا المجال.

ثمّ قام مصري، برفقة عميد الكليّة والقيّمين على إدارة الجامعة، بجولة في بعض أقسام الجامعة، حيث زار متحف الجامعة، المكتبة العامّة، ومركز "فينيكس" للدّراسات اللّبنانية فيها.