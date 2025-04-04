شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تهنئ المتحدة بتعيين سمير عمر مديرًا لقطاع الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت مؤسسة حياة كريمة، بخالص التهنئة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة تعيين الإعلامي سمير عمر مديرًا لقطاع الأخبار بالشركة.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن هذه الخطوة تعكس رؤية واضحة لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في تشكيل الوعي المجتمعي، وذلك ضمن الخطة التي تتبناها الشركة المتحدة.

أوضحت أن تقديرها العميق للدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المتحدة في دعم الإعلام الوطني المهني، وتثمن اختيار شخصية إعلامية لها سجل مهني مميز مثل الأستاذ سمير عمر الذي يمتلك خلفية أكاديمية رفيعة في الإعلام الرقمي والأمن السيبراني.

تابعت أن سمير عمر لديه أيضًا خبرات ممتدة في عدد من كبرى المؤسسات الإعلامية داخل مصر وخارجها، ومساهمات متعددة في مجالات التغطية الإخبارية وصناعة الوثائقيات والتحليل السياسي.

أشارت إلى أن مجتمعنا في أمس الحاجة إلى إعلام وطني واعٍ يعكس هموم الناس ويعزز القيم الأخلاقية ويواجه التحديات بحرفية وموضوعية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تكامل جهود مؤسسات الدولة.

استكملت أن على رأس هذه المؤسسات الإعلام، وذلك جنبا إلى جنب مع المؤسسات التنموية والمجتمعية، للارتقاء بالمجتمع وتأسيس وعي حقيقي يدعم بناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.