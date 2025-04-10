شكرا لقرائتكم خبر عن باعش يعلن موقفه من اعتداء قواته على مدير المرور في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة قوات الأمن الخاصة في عدن وأبين ولحج والضالع، بيانًا أدانت فيه الحادثة التي تعرض لها مدير إدارة مرور العاصمة عدن العميد عدنان القلعة، مؤكدة رفضها لأي تصرف يمس هيبة المؤسسات الأمنية.



وقال اللواء فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة، في البيان الصادر عنه، إن القيادة تابعت بأسف بالغ ما حدث للعميد القلعة أثناء قيامه بمهامه الأمنية في الميدان، مؤكدًا احترامه الكامل له ولكافة منتسبي شرطة المرور الذين يواصلون أداء واجبهم في خدمة المواطنين وتنظيم حركة السير.



وأشار اللواء باعش إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، كما اتخذت القيادة إجراءات فورية بحق الأفراد المتسببين، مشددًا على أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكري، وعدم التعدي على أي مؤسسة أمنية أو مدنية.



وأكد أن قوات الأمن الخاصة وُجدت لخدمة المواطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وستواصل عملها جنبًا إلى جنب مع باقي الوحدات الأمنية والمؤسسات الخدمية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله عدن من الفتن والمحن، ويمنّ عليها بالأمن والاستقرار.

