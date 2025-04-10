شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يطالب بمحاسبة هؤلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الصحفي فتحي بن لزرق لمحاسبة الجنود الذين قامو بالاعتداء على مدير شرطة المرور في عدن العميد عدنان القلعة

وقال بن لزرق في تغريدة الليلة:

التضامن الكبير والمطلق مع مدير شرطة المرور في عدن العميد عدنان القلعة الذي تعرض لاعتداء واحتجاز غاشم من قبل بعض جنود قوات الأمن الخاصة.

وتابع بالقول:

الدعوة العاجلة لمحاسبة الجنود الذين قاموا بهذا الفعل المشين امر يجب ان يتم سريعاً ودونما تأخير.

مختتما تغريدته قائلاً:ماحدث يؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في قطاع كبير من المنتسبين للأجهزة الامنية الذين دفعت بهم ظروف الحرب الى مواقع غير آهلين لها

