فتحي بن لزرق يطالب بمحاسبة هؤلاء

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عدن - ياسمين التهامي - طالب الصحفي فتحي بن لزرق لمحاسبة الجنود الذين قامو بالاعتداء على مدير شرطة المرور في عدن العميد عدنان القلعة
وقال بن لزرق في تغريدة الليلة:
التضامن الكبير والمطلق مع مدير شرطة المرور في عدن العميد عدنان القلعة الذي تعرض لاعتداء واحتجاز غاشم من قبل بعض جنود قوات الأمن الخاصة.
وتابع بالقول:
الدعوة العاجلة لمحاسبة الجنود الذين قاموا بهذا الفعل المشين امر يجب ان يتم سريعاً ودونما تأخير.
مختتما تغريدته قائلاً:ماحدث يؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في قطاع كبير من المنتسبين للأجهزة الامنية الذين دفعت بهم ظروف الحرب الى مواقع غير آهلين لها
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