ياسر جلال يُعيد إحياء خلاف قديم مع كريم الشناوي بعد 17 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - بمنشور مفاجئ حمل طابعًا من الغموض والحنين، شارك الفنان ياسر جلال جمهوره بمشهد نادر من كواليس مسلسل "الفنار"، ظهر فيه وهو يدخل في شجار حاد – لكن ساخر – مع كريم الشناوي، الذي كان آنذاك مساعدًا للمخرج.



المقطع الذي نشره جلال عبر حسابه على إنستغرام تحت عنوان "خناقة ياسر جلال والمخرج كريم الشناوي"، أثار تفاعلًا واسعًا، خاصة مع طرافة المشهد وطابعه الارتجالي. بدا ياسر منفعلاً وهو يهاجم مؤلف العمل داخل المشهد، متهمًا إياه بتشويه صورة البطل، بينما يتلقى الشناوي "اللوم" بهدوء تمثيلي واضح.

وفي تعليقه، أوضح جلال أن الشناوي كان يؤدي دور المخرج في مشهد تمثيلي خلال التصوير، مشيرًا إلى أنها "ذكرى حلوة" من زمن تصوير مسلسل "الفنار" عام 2008.

الجمهور تفاعل بحفاوة مع الفيديو، مشيدًا بمسيرة الطرفين، خاصة بعد أن أصبح الشناوي اليوم أحد أبرز المخرجين، فيما واصل ياسر تألقه في الدراما، وآخرها مسلسل "جودر 2" الذي عُرض في رمضان الماضي.