وزير الدفاع استقبل مدير أمن الدولة مؤكدًا أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتعزيز الأداء الأمني

أعرب وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى، خلال استقباله في مكتبه في اليرزة، المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن إدكار لاوندوس، عن تقديره "للجهود الّتي يبذلها المدير العام منذ تسلّمه مسؤوليّاته، لا سيّما في ما يتعلّق بحفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق المبادئ المهنيّة والوطنيّة في مواجهة مختلف التّحدّيات".
وأشاد بـ"دور جهاز أمن الدولة في صون أمن الوطن"، مؤكّدًا أهميّة "التّنسيق بين الأجهزة الأمنيّة لتعزيز الأداء الأمني وتطوير آليّات العمل، بما يواكب متطلّبات المرحلة".
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