تراجعات جماعية في وول ستريت بعد رد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الأميركية

شهدت بورصة "وول ستريت" تراجعات جماعية بعد رد سلطات الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الأميركية.

وكان قد انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 20% عن أعلى مستوى له سجله في كانون الأول الماضي، في حين تراجع مؤشر راسل 2000 للشركات الأميركية الصغيرة بنسبة 4.2% وهو أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2023.

هذا، وهبط مؤشر داو جونز الأميركي بنسبة 10% عن أعلى مستوى قياسي سجله.

وبدأت التجارة التي اعتمدت على سياسة "أميركا أولاً" أي شراء الأصول التي تُحقق ربحاً عندما يتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم بالتفكك، في ظل الاضطرابات العارمة التي تجتاح الأسواق العالمية، إذ تتراجع الأسهم المرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد الأميركي بشدة، بالتزامن مع هبوط الدولار.

ومع اشتداد رفض وول ستريت لحرب التعريفات الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يندفع المتداولون نحو الملاذات الآمنة في سوق السندات.