بورصة نيويورك تفتح على انخفاض ومؤشر "داو جونز" يخسر 2,5%

تراجعت الأسهم الأميركيّة عند افتتاح التّعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد الإقبال على السّندات، في ظلّ تصاعد التّوترات التّجاريّة بعدما أعلنت الصين فرض رسوم جمركيّة مضادّة على السّلع الأميركيّة.

وقد انخفض مؤشّر "داو جونز" الصّناعي بنسبة 2,5% أو 1050 نقطة إلى 39503 نقاط، بعدما تراجع بأعمق وتيرة يوميّة منذ أيلول 2022 عند إغلاق الجلسة السّابقة.

كما تراجع مؤشّر "إس آند بي 500" بنسبة 2,8% أو 157 نقطة إلى 5238 نقطة، بعد تسجيله أسوأ أداء يومي له منذ حزيران عام 2020.

وفتحت بورصة نيويورك على انخفاض.

فيما خسر "ناسداك" المركّب بنسبة 3.2% أو 537 نقطة إلى 16003 نقاط، بعدما سجل خسائر يوميّة هي الأعلى منذ آذار 2020، عند إغلاق تعاملات الخميس.

وكانت قد أعلنت وزارة الماليّة الصّينيّة في وقت سابق اليوم، فرض رسوم جمركيّة بنسبة 34% على جميع السّلع الأميركيّة اعتبارًا من 10 نيسان الحالي، ردًّا على الرسوم الّتي فرضها الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على السّلع الصّينيّة والبالغة إجمالًا 54%.