ترامب: الصين لعبت بشكل خاطئ وأصيبت بالذعر وهذا ما لا تستطيع تحمله

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن "الصين لعبت بشكل خاطئ وأصيبت بالذعر وهذا ما لا تستطيع تحمله وتوجه ترامب للمستثمرين بالقول :"العمل بدأ بالفعل ولا يمكننا الخسارة"، مضيفا :"لا يمكننا أن نخسر حققنا أرقام عمل رائعة أفضل بكثير من المتوقع".

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