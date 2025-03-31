الاقتصاد

50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 فى بنك مصر

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  • 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 فى بنك مصر 1/3
  • 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 فى بنك مصر 2/3
  • 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 31 مارس 2025 فى بنك مصر 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ رحمة رمضان

الإثنين، 31 مارس 2025 02:00 ص

 

واستقر سعر الدولار فى بنك مصر عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين كالآتى:
 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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