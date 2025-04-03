شكرا لقرائتكم خبر عن ‏العقود الآجلة لمؤشر داوجونز تقفز 480 نقطة بالتزامن مع كلمة ترامب حول الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن ‏العقود الآجلة لمؤشر داوجونز تقفز بأكثر من 480 نقطة بالتزامن مع كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأضاف ترامب: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".



