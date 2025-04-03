الاقتصاد

‏العقود الآجلة لمؤشر داوجونز تقفز 480 نقطة بالتزامن مع كلمة ترامب حول الرسوم الجمركية

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‏العقود الآجلة لمؤشر داوجونز تقفز 480 نقطة بالتزامن مع كلمة ترامب حول الرسوم الجمركية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن ‏العقود الآجلة لمؤشر داوجونز تقفز بأكثر من 480 نقطة بالتزامن مع كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأضاف ترامب: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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