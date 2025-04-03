شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتداول بالقرب من أعلى مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب العالمي ليتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله أمس، وذلك في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية التبادلية المتوقع أن يفرضها ترامب، هذا بالإضافة إلى ترقب الأسواق لصدور المزيد من البيانات الاقتصادية.

يتداول سعر الذهب المحلي بالقرب من أعلى مستوياته وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه من الارتفاع المستمر في سعر الذهب العالمي، وذلك بالرغم من عطلة عيد الفطر واستقرار سعر الصرف.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه

ارتفع سعر الذهب العالمي أمس ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3149 دولار للأونصة قبل أن يغلق على انخفاض يوم أمس، ولكنه عاد اليوم إلى الارتفاع والتداول فوق المستوى 3130 دولار للأونصة، حيث يستمر الزخم الصاعد في السيطرة على تحركات الذهب.

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم حول المستوى 4430 جنيه للجرام بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل مستوى تاريخي جديد عند 4435 جنيه للجرام، ليقترب السعر من المستهدف الأقرب عند 4450 جنيه للجرام.