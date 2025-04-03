شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب قرارات الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراته بشأن الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأضاف ترامب: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".