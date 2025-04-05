الامارات | 30 ألف درهم غرامة لمتعاطي مخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بغرامة 30 ألف درهم بعد إدانته بتهمة تعاطي وحيازة مادة مخدرة، بالإضافة إلى منعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن حيازة المتهم كمية المخدرات، بقصد التعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه وسيارته. وتمكن فريق المكافحة من تحديد موقعه وضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة. وطعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإضافة تدبير الإبعاد، وقبلت محكمة الاستئناف الطعن وأمرت بإبعاده.

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