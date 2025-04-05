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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص آسيوي شهراً وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بسرقة جهاز كمبيوتر من امرأة استدرجها بالحيلة عبر إعلان وظائف نشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليها أبدت رغبتها في الحصول على وظيفة أعلن عنها المتهم، فتواصلت معه، وطلب منها إحضار جهاز الحاسوب المحمول الخاص بها لتحميل برنامج الوظيفة عليه، ثم غافلها وسرق الجهاز وفر من المكان، لكن الشرطة قبضت عليه وتمكنت من إعادة الجهاز رغم بيعه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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