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وزارة الصحة تكشف عن معلومات هامة عن الحمى الشوكية.. اعرف التفاصيل

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وزارة الصحة تكشف عن معلومات هامة عن الحمى الشوكية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 02:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية هو عبارة عن عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ و النخاع الشوكي ويطلق عليها السحايا.

 

وقالت الفئات المعرضة للإصابة تشمل..

- يؤثر التهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمرية.

- تنتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية

-  المراهقون وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصا الداخلية منها.

-  يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة و إنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدا

وتتمثل انواع التهاب السحايا فى :-

1- التهاب السحايا البكتيري

2 - التهاب السحايا الفيروسي

3 - التهاب السحايا الفطري

4 - التهاب السحايا الطفيلي

5 -  وهناك أيضا التهاب السحايا الأميبي و التهاب السحايا الغير معدي

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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