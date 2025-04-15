شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن معلومات هامة عن الحمى الشوكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية هو عبارة عن عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ و النخاع الشوكي ويطلق عليها السحايا.

وقالت الفئات المعرضة للإصابة تشمل..

- يؤثر التهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمرية.

- تنتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية

- المراهقون وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصا الداخلية منها.

- يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة و إنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدا

وتتمثل انواع التهاب السحايا فى :-

1- التهاب السحايا البكتيري

2 - التهاب السحايا الفيروسي

3 - التهاب السحايا الفطري

4 - التهاب السحايا الطفيلي

5 - وهناك أيضا التهاب السحايا الأميبي و التهاب السحايا الغير معدي