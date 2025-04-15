شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن معلومات هامة عن الحمى الشوكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 15 أبريل 2025 02:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية هو عبارة عن عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ و النخاع الشوكي ويطلق عليها السحايا.
وقالت الفئات المعرضة للإصابة تشمل..
- يؤثر التهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمرية.
- تنتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية
- المراهقون وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصا الداخلية منها.
- يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة و إنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدا
وتتمثل انواع التهاب السحايا فى :-
1- التهاب السحايا البكتيري
2 - التهاب السحايا الفيروسي
3 - التهاب السحايا الفطري
4 - التهاب السحايا الطفيلي
5 - وهناك أيضا التهاب السحايا الأميبي و التهاب السحايا الغير معدي
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز