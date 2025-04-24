شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس التونسى الأسبق فؤاد المبزع والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل بوفاة الرئيس التونسى الأسبق فؤاد المبزع.

والمبزع هو سياسى تونسى شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستورى شغور المنصب بشكل نهائى، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، فى يناير 2011.

ولد محمد فؤاد المبزع فى 13 يونيو 1933 فى تونس العاصمة.

أتم تعليمه الثانوى فى المدرسة الصادقية بالعاصمة تونس، وانتقل إلى فرنسا حيث درس القانون والاقتصاد في باريس.

تولى مناصب عديدة، من بينها مدير الأمن الوطني بين عامي 1965 و 1967، كما ترأس بلدية تونس بين عامي 1969 و 1973.

وعين عام 1973 وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للصحة عام 1978، وكلف عام 1979 بحقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام وظل بالأولى حتى 2 يناير 1981 والثانية إلى 3 ديسمبر 1980.

وعمل بين عامي 1981 و1986 مندوبا لتونس لدى الأمم المتحدة، وسفيرا لها في المغرب (1986 - 1987)، وترأس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1998.

وعُيِّن في 27 أكتوبر 1987 مرة أخرى وزيرا للشباب والرياضة في آخر حكومة للحبيب بورقيبة، واحتفظ بمنصبه بعد تولي زين العابدين بن علي الرئاسة في 7 نوفمبر 1987، واستمر فيه إلى 26 يوليو 1988.

وانتخب لسبع ولايات متوالية نائبا في مجلس النواب منذ عام 1964 إلى 2004، وشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 1997، حتى تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت في 15 يناير 2011 حتى انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011.

انتمى للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الدستورى بين عامي 1974 و1981، وكان عضوا في المكتب السياسي لحزب التجمع الدستورى الديمقراطي -الذي حل محل الحزب الاشتراكي الدستوري- منذ عام 1997.

استقال من الحزب -الذي كان يرأسه بن علي- في 18 يناير2011 لاجتياز أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس ما بعد الثورة.

انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة بحسب الدستور التونسي -الذي تم إلغاؤه- لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية.

ومر على تونس سبع رؤساء منذ تأسيس الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهم: الحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع (بالنيابة)، المنصف المرزوقي (رئيس مؤقت)، والباجي قائد السبسي، ومحمد الناصر (بالنيابة إثر وفاة السبسي)، وصولا إلى قيس سعيد.