كيفية التعامل مع مخاوف الحامل الشائعة وطرق كثيرة للسيطرة عليها

مخاوف تتعرض لها غالبية الحوامل:

غثيان الصباح:

غثيان الصباح

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البواسير والإمساك:

حرقة المعدة:

حامل تشعر بالتعب وحرقة المعدة

آلام المفاصل أثناء الحمل:

الشعور بالتعب:

حامل تشعر بالتعب والإجهاد

تغيرات الثدي:

تغيرات الجلد:

كثرة التبول:

تورم الجسم:

مخاوف أخرى تنتاب الحامل:

الخوف من الإجهاض:

ضرورة متابعة مشاكل الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:19 صباحاً - يبدو أن كثرة التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة الحمل، تزيد من درجة الخوف والإحساس بالرهبة لدى الحامل من كل حدث قادم، فما إن تنتهي الحامل من مرحلة الفرح والبهجة أثناء التخطيط للحمل، إلا وتظهر التخوفات؛ بعضها يخص الجنين وسلامته، وخوف آخر كبير من التغيرات التي ستطرأ على البشرة والجسد، ومخاوف أخرى كثيرة. بينما يؤكد الأطباء المتابعين أن معظم هذه المخاوف طبيعية، وما يهم هو: المحافظة على الصحة ومتابعة إرشادات الطبيب ، لأن من الممكن أن يحدث تأثير سلبي على الحالة النفسية للأم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.في هذا التقرير يناقش الدكتور حازم الهواري، أستاذ النساء والولادة، ويقدم عددًا من النصائح والإرشادات للتعامل معها ومحاولة السيطرة عليها؛ لضمان حمل صحي وسعيد.غثيان الصباح من الأعراض المزعجة خلال المراحل الأولى من الحمل، وهو إزعاج شائع جداً، ويهدأ عادةً في الثلث الثاني من الحمل.وعادة ما يكون سببه التغيرات الهرمونية ولتخفيف الأعراض، يمكن تناول وجبات صغيرة بمعدل 5 مرات في اليوم.مع تغير الهرمونات ومحاولة الجهاز الهضمي استيعاب الجنين، قد تواجه الحامل أعراضًا مزعجة؛ مثل الإمساك والبواسير، لذا عليها تناول الأطعمة الغنية بالألياف؛ مثل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.كما يساعد تناول الكثير من الماء وممارسة الرياضة في الوقاية من الإمساك والبواسير، مع عدم إجهاد النفس أثناء التبرز لتجنب الإصابة بالبواسير؛ فقد تكون ملينات البراز آمنة أثناء الحمل.على الرغم من أنك قد تشعرين بالجوع خلال فترة الحمل، إلا أن معدتك تتعرض بالفعل للضغط بسبب نمو الجنين؛ مما يدفع أحماض المعدة إلى المريء، وتسبب الشعور بأعراض حرقة المعدة.لذا حاولي تناول وجبات أصغر، ولكن بشكل متكرر وتجنبي الأطعمة الحارة والغنية بالدهون، مع تجنب الاستلقاء بعد وقت قصير من تناول الطعام، واستشارة الطبيب قبل استخدام أدوية الحموضة .يضغط الجنين المتنامي على معدة الحامل، و يضيف وزناً وضغطاً على ظهرها ومفاصلها، ما يسبب آلام الظهر وعرق النسا، وهنا يمكن التدليك أو وضع وسادة التدفئة للمساعدة في تخفيف آلام الظهر، مع النوم على جانبك لتخفيف الضغط وارتداء الأحذية المريحة.انتبهي الخليج 365 الحامل: قد يزداد الشعور بالإجهاد الشديد في الأشهر الأخيرة من الحمل؛ لذا استمعي إلى جسدك واحصلي على الكثير من الراحة وأخذ قيلولة، وقد يساعدك الحمام الدافئ قبل النوم على الاسترخاء والاستعداد للنوم.ثدياك سيكبران أثناء الحمل، وقد يصبحان حساسين للغاية، وقد يبدأ تسريب السوائل استعداداً للرضاعة الطبيعية، ولتقليل الانزعاج ارتدي حمالة صدر داعمة ومريحة تحمي الثدي، مع مراعاة حالات التسرب من ثدييك.يمكن أن يسبب التقلب في مستويات الهرمونات أثناء الحمل الإصابة بحب الشباب وبقع الجلد الداكنة على الوجه، والتي تسمى الكلف.وقد تلاحظين خطاً داكناً على طول بطنك، وقد يتلاشى بعد الولادة، ويجب عدم تناول أي أدوية عن طريق الفم لعلاج آية مشاكل جلدية، وعليك بالمحافظة على ترطيب بشرتك للتقليل من ظهور علامات التمدد، واستخدام واقي الشمس عندما تكونين بالخارج.خلال فترة الحمل يكثر الذهاب إلى الحمام للتبول، ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية والضغط على المثانة، مع تسرب لبعض البول الخفيف عند السعال أو العطس؛ لذا يجب ممارسة بعض تمارين الحوض للمساعدة في تقوية عضلات الحوض .قد تلاحظين تورماً في وجهك ويديك وساقيك وقدميك في أواخر أشهر الحمل، حيث ينتج الجسمِ أثناء الحمل ما يقرب من 50% زيادة في الدم والسوائل لتلبية احتياجات الجنين الذي ينمو بداخل الرحم.يمكن تقليل التورم قليلاً من خلال رفع قدميك كلما أمكن، وتجنب ارتداء الجوارب الضيقة وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة خلال النهار.يعد الإجهاض من أكثر المخاوف التي تخطر بذهن النساء الحوامل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ويرجع هذا القلق إلى تجارب سابقة، أو سماع قصص من نساء أخريات، أو ببساطة بسبب عدم المعرفة الكافية بأساسيات نجاح الحمل ومعدلات التوفيق فيه.التعامل معه يكون باتباع نمط حياة صحي، يبدأ بتناول طعام متوازن، وممارسة الرياضة الخفيفة، وتجنب التدخين والابتعاد عن أماكن جلوس المدخنين.تجنب التوتر والقلق؛ حيث يمكن أن تؤثر الحالة النفسية على الحمل، لذا يجب التركيز على الأنشطة التي تساعد في الاسترخاء وتجنب القلق، مع المتابعة الطبية المنتظمة، والتي تتم بإجراء الفحوصات الطبية يساعد في الاطمئنان على صحة الجنين واكتشاف مشكلاته.

كيف أطمئن نفسي أن حركة الجنين طبيعية؟ وماهي طرق تنشيطها؟

القلق بشأن صحة الجنين:

الخوف من آلام الولادة:

تعرفي إلى أنواع الولادة المختلفة: الولادة الطبيعية مقابل القيصرية، ومعرفة فوائد ومخاطر كل نوع.

التدريب على تقنيات التنفس والاسترخاء: مثل تمارين اليوغا أو التأمل.

مناقشة خيارات تسكين الألم مع الطبيب: مثل التخدير النصفي (الإبيديورال) أو غيره.

الانضمام إلى دروس ما قبل الولادة، هذه الدروس تساعد في بناء الثقة وتقليل الخوف.

القلق من زيادة الوزن أثناء الحمل:

اتباع نظام غذائي متوازن، ويشمل تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة؛ مثل المشي أو السباحة للحفاظ على اللياقة البدنية.

التركيز على الصحة بدلاً من الشكل، فمن الطبيعي أن يزداد الوزن أثناء الحمل لدعم نمو الجنين.

الخوف من الاكتئاب بعد الولادة:

طلب الدعم العاطفي: يتوقف على موقف الزوج، العائلة، أو الأصدقاء.

التحدث مع الطبيب إذا ظهرت أي علامات اكتئاب.

ممارسة أنشطة تحسين المزاج؛ مثل المشي، الاستماع إلى الموسيقى، أو القراءة.

الاعتناء بالنفس والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول طعام صحي.

القلق بشأن التغيرات الجسدية أثناء الحمل وبعده:

الحفاظ على الوزن

الخوف من عدم القدرة على التعامل مع المولود الجديد:

التحضير المسبق وقراءة الكتب، ومتابعة الفيديوهات التعليمية.

حضور دورات تدريبية، أو طلب المساعدة من ذوي الخبرة مثل الأمهات أو الجدات.

التحلي بالصبر، فلا أحد يولد خبيرًا، والتجربة تتيح التعلم التدريجي.

القلق بشأن العلاقة الزوجية بعد الولادة:

التواصل الصريح مع الشريك.

التحدث عن المشاعر والمخاوف.

إيجاد وقت للراحة مع الزوج.

ويحدث هذا القلق نظرًا لأن كل أم ترغب في إنجاب طفل سليم ومعافى، ولذلك تخشى من التعرض لأي مشكلة تؤثر على صحة الجنين كالتشوهات أو نقصان الوزن.للتعامل معه بشكل صحي، قومي بإجراء الفحوصات الطبية بانتظام؛ مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية (السونار) وتحاليل الدم، والتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين.الابتعاد عن العوامل الضارة: مثل التعرض للإشعاعات أو المواد الكيميائية أو الأدوية غير الآمنة، واستشارة الطبيب عند الشك بأي أعراض غير طبيعية.هذا الخوف يجتاح العديد من النساء، فهن يشعرن بالخوف من الألم المصاحب للولادة، خاصة إذا كان هذا هو حملهن الأول، وللتعامل معه:الغالبية من النساء يشعرن بالقلق من زيادة الوزن، والتفكير في صعوبة التخلص منه بعد الولادة، ويمكن التعامل معها عن طريق:يحدث هذا الخوف لدى بعض النساء اللاتي يعانين من تغيرات هرمونية بعد الولادة والتي تؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة، وتكون طريقة التعامل معه كالتالي:يحدث هذا القلق بسبب التغيرات التي تحدث مثل: تمدد الجلد، ظهور علامات التمدد، وترهل البطن بعد الولادة، والتعامل معه يكونبالعناية بالبشرة، استخدام كريمات الترطيب وزيوت طبيعية.ممارسة الرياضة بعد الولادة؛ لاستعادة اللياقة البدنية تدريجيًا، ارتداء ملابس مريحة، مما يساعد في تعزيز الثقة بالنفس، مع تذكر أن هذه التغيرات طبيعية ومؤقتة.الأمهات لأول مرة قد يشعرن بعدم الثقة في قدرتهن على رعاية المولود الجديد، ويمكن حل هذه المشكلة:بعض النساء يخشين أن تؤثر المسؤوليات الجديدة والتغيرات الجسدية على علاقتهن بأزواجهن، لهذا يمكن:*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.